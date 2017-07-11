Nuveen monthly distribution on funds goes ex-dividend tomorrow

Nuveen Enhanced Municipal Value Fund (NYSE:NEV) - $0.0680.
Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund (NYSE:NID) - $0.0530.
Nuveen Intermediate Duration Quality Municipal Term Fund (NYSE:NIQ) - $0.0415.
Nuveen Municipal 2021 Target Term Fund (NYSE:NHA) - $0.0190.
AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NYSE:NEA) - $0.0620.
Quality Municipal Income Fund (NYSE:NAD) - $0.0640.
Nuveen CA AMT-Free Municipal Income Fund (NYSE:NKX) - $0.0655.
Nuveen CA Municipal Value Fund (NYSE:NCA) - $0.0340.
Nuveen CA Select Tax-Free Income Portfolio (NYSE:NXC) - $0.0495.
Nuveen CA Municipal Value Fund 2 (NYSE:NCB) - $0.0630.
Nuveen NY AMT-Free Municipal Income Fund (NYSE:NRK) - $0.0535.
Payable Aug. 1; for shareholders of record July 14; ex-div July 12.