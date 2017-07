Amgen Q2 top line up 2%; earnings up 15%, cash flow down 13%; shares down 2% after hours

Amgen (NASDAQ:AMGN) Q2 results ($M): Total Revenues: 5,810 (+2.1%).

Net Income: 2,151 (+15.0%); Non-GAAP Net Income: 2,410 (+12.3%); EPS: 2.91 (+17.8%); Non-GAAP EPS: 3.27 (+15.1%); CF Ops: 2,326 (-13.1%).

Sales Leaders: Enbrel: 1,466 (-1.2%); Neulasta: 1,087 (-5.4%); Aranesp: 535 (+6.2%); Prolia: 505 (+14.5%); Sensipar/Mimpara: 427 (+9.8%).

Repatha: 83 (+207.4%); BLINCYTO: 43 (+43.3%); KYPROLIS: 211 (+22.7%).

2017 Guidance: Total Revenues: $22.5B - 23.0B from $22.3B - 23.1B; EPS: $10.79 - 11.37 from $10.64 - 11.32; Non-GAAP EPS: $12.15 - 12.65 from $12.00 - 12.60; CAPEX: ~$700M.