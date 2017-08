Investors back away from apparel stocks

The sell-off in sports retail is broadening out to include other apparal stocks. Several sell-side analysts have dropped profit estimates on retailers as the reset kickstarted last week by Foot Locker's guidance cut extends.

A partial list of decliners includes American Eagle Oufitters (NYSE:AEO) -6.52% , Gap (NYSE:GPS) -2.21% , Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF) -5.28% , Express (NYSE:EXPR) -5.53% , Guess (NYSE:GES) -3.98%, Urban Outfitters (NASDAQ:URBN) -1.96% , Tailored Brands (NYSE:TLRD) -4.38% , Boot Barn (NASDAQ:BOOT) -3.47% , J. Jill (NYSE:JILL) -2.86% , New York & Company (NYSE:NWY) -2.74% , Tilly's (NYSE:TLYS) -2.34% , Genesco (NYSE:GCO) -7.22% , Under Armour (NYSE:UAA) -3.21% , Canada Goose (NYSE:GOOS) -2.29% , Perry Ellis International (NASDAQ:PERY) -2.14% , Crocs (NASDAQ:CROX) -2.48% , Fossil (NASDAQ:FOSL) -2.40% , Caleres (NYSE:CAL) -2.30% .