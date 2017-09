SPDR Funds announces quarterly distribution

SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) - $0.0992. 30-Day Sec yield of 0.58%.

SPDR Russell 2000 ETF (NYSEARCA:TWOK) - $0.2839. 30-Day Sec yield of 1.32%.

SPDR S&P 500 Buyback ETF (NYSEARCA:SPYB) - $0.1744. 30-Day Sec yield of 1.14%.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (NYSEARCA:MDYG) - $0.4149. 30-Day Sec yield of 1.11%.

SPDR Russell 2000 Low Vol ETF (NYSEARCA:SMLV) - $0.5639. 30-Day Sec yield of 2.48%.

SPDR Global Dow ETF (NYSEARCA:DGT) - $0.3443. 30-Day Sec yield of 1.94%.

SPDR S&P Bank ETF (NYSEARCA:KBE) - $0.1653. 30-Day Sec yield of 1.52%.

SPDR S&P Capital Markets ETF (NYSEARCA:KCE) - $0.2608. 30-Day Sec yield of 1.90%.

SPDR S&P Insurance ETF (NYSEARCA:KIE) - $0.2945. 30-Day Sec yield of 1.38%.

SPDR S&P Regional Banking ETF (NYSEARCA:KRE) - $0.2062. 30-Day Sec yield of 1.54%.

Payable Sept. 25; for shareholders of record Sept. 18; ex-div Sept. 15. 30-Day Sec yield as of 9/14/2017.