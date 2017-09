SPDR Funds announces quarterly distribution

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (NYSEARCA:MDYV) - $0.4034. 30-Day Sec yield of 1.75%.

SPDR Russell 1000 ETF (NYSEARCA:ONEK) - $0.5611. 30-Day Sec yield of 1.76%.

SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF (NYSEARCA:PSK) - $0.5991. 30-Day Sec yield of 5.05%.

SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSEARCA:RWR) - $0.7615. 30-Day Sec yield of 3.39%.

SPDR S&P Dividend ETF (NYSEARCA:SDY) - $0.5203. 30-Day Sec yield of 2.36%.

SPDR S&P 600 Small Cap ETF (NYSEARCA:SLY) - $0.3859. 30-Day Sec yield of 1.22%.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (NYSEARCA:SLYG) - $0.5599. 30-Day Sec yield of 1.01%.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (NYSEARCA:SLYV) - $0.4395. 30-Day Sec yield of 1.44%.

SPDR S&P 500 Small Cap Growth ETF (NYSEARCA:SPYG) - $0.4683. 30-Day Sec yield of 1.40%.

SPDR S&P 500 Value ETF (NYSEARCA:SPYV) - $0.7044. 30-Day Sec yield of 2.24%.

Payable Sept. 25; for shareholders of record Sept. 18; ex-div Sept. 15. 30-Day Sec yield as of 9/14/2017.