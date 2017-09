SPDR Funds announces quarterly distribution

SPDR S&P Semiconductor ETF (NYSEARCA:XSD) - $0.0942. 30-Day Sec yield of 0.60%.

SPDR S&P Software & Services ETF (NYSEARCA:XSW) - $0.0320. 30-Day Sec yield of 0.20%.

SPDR MSCI USA Quality Mix ETF (NYSEARCA:QUS) - $0.3404. 30-Day Sec yield of 1.81%.

SPDR S&P Telecom ETF (NYSEARCA:XTL) - $0.3803. 30-Day Sec yield of 2.75%.

SPDR S&P Transportation ETF (NYSEARCA:XTN) - $0.1036. 30-Day Sec yield of 0.66%.

SPDR Russell 1000 Low Vol ETF (NYSEARCA:LGLV) - $0.4179. 30-Day Sec yield of 1.93%.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (NYSEARCA:MMTM) - $0.4437. 30-Day Sec yield of 1.42%.

SPDR S &P 1500 Value Tilt ETF (NYSEARCA:VLU) - $0.5225. 30-Day Sec yield of 2.03%.

SPDR S&P 500 High Dividend ETF (NYSEARCA:SPYD) - $0.3628. 30-Day Sec yield of 3.90%.

Payable Sept. 25; for shareholders of record Sept. 18; ex-div Sept. 15. 30-Day Sec yield as of 9/14/2017.