SPDR Funds announces quarterly distribution

SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (NYSEARCA:RWX) - $0.3365. 30-Day Sec yield of 2.83%.

SPDR S&P International Dividend ETF (NYSEARCA:DWX) - $0.3788. 30-Day Sec yield of 3.21%.

SPDR STOXX Europe 50 ETF (NYSEARCA:FEU) - $0.0317. 30-Day Sec yield of 3.00%.

SPDR Euro STOXX 50 ETF (NYSEARCA:FEZ) - $0.1397. 30-Day Sec yield of 2.40%.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (NYSEARCA:RWO) - $0.3894. 30-Day Sec yield of 3.07%.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (EFAX) - $0.2396. 30-Day Sec yield of 2.38%.

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF (EEMX) - $0.5810. 30-Day Sec yield of 1.64%.

SPDR MSCI China A Shares IMI ETF (NYSEARCA:XINA) - $0.1366. 30-Day Sec yield of 0.58%.

Payable Sept. 27; for shareholders of record Sept. 18; ex-div Sept. 15. 30-Day Sec yield as of 9/14/2017.