Vanguard declares quarterly distribution on ETF Funds

Vanguard Extended Market ETF (NYSEARCA:VXF) - $0.285. 30-Day Sec yield of 1.34%.

Vanguard Small-Cap Growth ETF (NYSEARCA:VBK) - $0.208. 30-Day Sec yield of 0.89%.

Vanguard Large-Cap ETF (NYSEARCA:VV) - $0.585. 30-Day Sec yield of 1.93%.

Vanguard Small-Cap ETF (NYSEARCA:VB) - $0.533. 30-Day Sec yield of 1.48%.

Vanguard FTSE Pacific ETF (NYSEARCA:VPL) - $0.290.

Vanguard FTSE Europe ETF (NYSEARCA:VGK) - $0.231.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA:VWO) - $0.522.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA:VIG) - $0.430. 30-Day Sec yield of 1.94%.

Payable Sept. 25; for shareholders of record Sept. 21; ex-div Sept. 20. 30 Day SEC yield as of 09/18/17.