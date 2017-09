Vanguard declares quarterly distribution on ETFs

Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEARCA:VBR) - $0.617. 30-Day Sec yield of 1.93%.

Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA:VO) - $0.508. 30-Day Sec yield of 1.53%.

Vanguard Materials ETF (NYSEARCA:VAW) - $0.613. 30-Day Sec yield of 1.72%.

Vanguard Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA:VCR) - $0.536. 30-Day Sec yield of 1.30%.

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA:VDC) - $0.771. 30-Day Sec yield of 2.52%.

Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA:VHT) - $0.515. 30-Day Sec yield of 1.34%.

Vanguard Financials ETF (NYSEARCA:VFH) - $0.305. 30-Day Sec yield of 1.94%.

Vanguard Information Technology ETF (NYSEARCA:VGT) - $0.419. 30-Day Sec yield of 1.12%.

Payable Oct. 2; for shareholders of record Sept. 28; ex-div Sept. 27. 30-Day SEC yield as of 9/25/17