Vanguard declares quarterly distribution on ETFs

Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA:VPU) - $0.963. 30-Day Sec yield of 3.14%.

Vanguard Energy ETF (NYSEARCA:VDE) - $1.098. 30-Day Sec yield of 2.81%.

Vanguard Industrials ETF (NYSEARCA:VIS) - $0.586. 30-Day Sec yield of 1.79%.

Vanguard Telecommunication Services ETF (NYSEARCA:VOX) - $0.840. 30-Day Sec yield of 3.57%.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (NYSEARCA:EDV) - $0.822. 30-Day Sec yield of 2.80%.

Vanguard Mega Cap ETF (NYSEARCA:MGC) - $0.473. 30-Day Sec yield of 1.99%.

Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEARCA:MGK) - $0.353. 30-Day Sec yield of 1.35%.

Vanguard Mega Cap Value ETF (NYSEARCA:MGV) - $0.512. 30-Day Sec yield of 2.57%.

Payable Oct. 2; for shareholders of record Sept. 28; ex-div Sept. 27. 30-Day SEC yield as of 9/25/17