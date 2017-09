Vanguard declares quarterly distribution on ETFs

Vanguard Total World Stock ETF (NYSEARCA:VT) - $0.354.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (NYSEARCA:VIOG) - $0.356. 30-Day Sec yield of 1.01%.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (NYSEARCA:VIOV) - $0.449. 30-Day Sec yield of 1.32%.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (NYSEARCA:IVOO) - $0.425. 30-Day Sec yield of 1.47%.

Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEARCA:VOOG) - $0.495. 30-Day Sec yield of 1.47%.

Vanguard S&P 500 Value ETF (NYSEARCA:VOOV) - $0.658. 30-Day Sec yield of 2.36%.

Vanguard Russell 3000 ETF (NASDAQ:VTHR) - $0.557. 30-Day Sec yield of 1.75%.

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (NASDAQ:VTWG) - $0.231. 30-Day Sec yield of 0.51%.

Payable Oct. 2; for shareholders of record Sept. 28; ex-div Sept. 27. 30-Day SEC yield as of 9/25/17