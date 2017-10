Celgene Q3 top line up 10%; product sales flat; earnings up 478%; shares down 4% premarket on revenue miss

Celgene (NASDAQ:CELG) Q3 results ($M): Total revenues: 3,287 (+10.2%); Net Product Sales: 2,950 (flat).

Net Income: 988 (+477.8%); Non-GAAP Net Income: 1,555 (+23.0%); EPS: 1.21 (+476.2%); Non-GAAP EPS: 1.91 (+20.9%).

Top sellers: REVLIMID: $2,081M (+10%); POMALYST/IMNOVID: $417M (+22%); OTEZLA: $308M (+12%); ABRAXANE: $251M (+8%).

2017 Guidance: Total Revenue: ~$13.0B from $13.0B - 13.4B; non-GAAP EPS: $7.30 - 7.35 from $7.25 - 7.35; REVLIMID sales: $8.0B - 8.3B; POMALYST/IMNOVID: ~$1.6B; OTEZLA: ~$1.25B from $1.5B - 1.7B; ABRAXANE: ~$1.0B.