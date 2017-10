Merck Q3 revenues off 2%; non-GAAP EPS up 4%; updates guidance

Merck (MRK) Q3 results: Revenues: $10,325M (-2.0%); Pharmaceutical: $9,156M (-3.0%); Animal Health: $1,000M (+15.6%); Other Revenues: $169M (-25.9%).

Net Loss: ($56M) (-102.6%); Loss Per Share: ($0.02) (-102.6%); Non-GAAP EPS: $1.11 (+3.7%).

Key Product Sales: JANUVIA / JANUMET: $1,525M (-2%); KEYTRUDA: $1,047M; ZETIA / VYTORIN: $462M (-51%); ZEPATIER: $468M; GARDASIL / GARDASIL 9: $675M (-22%); PROQUAD, M-M-R II and VARIVAX: $519M (+4%); ISENTRESS / ISENTRESS HD: $310M (-17%).

2017 Guidance: Revenues: $40.0B - 40.5B; GAAP EPS: $1.78 - 1.84; Non-GAAP EPS: $3.91 - 3.97.