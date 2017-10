Stocks to watch next week

Key events are scheduled for the companies listed below next week.

Notable earnings reports: Dominion Energy (NYSE:D) and Diamond Offshore Drilling (NYSE:DO) on Oct. 30; Pfizer (NYSE:PFE), MasterCard (NYSE:MA), Frontier Communications (NYSE:FTR), Anadarko Petroleum (NYSE:APC), Mosaic Co. (NYSE:MOS) and Archer Daniels Midland (NYSE:ADM) on Oct. 31; Facebook (NASDAQ:FB), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), SandRidge Energy (NYSE:SD), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), Weatherford International (NYSE:WFT), and Qorvo (NASDAQ:QRVO) on Nov. 1; Apple (NASDAQ:AAPL), Starbucks (NASDAQ:SBUX), Chesapeake Energy (NYSE:CHK), AIG (NYSE:AIG), Teva (NYSE:TEVA) and Clean Energy Fuels (NASDAQ:CLNE) on Nov. 2. See Seeking Alpha's Earnings Calendar for many more.

IPOs expected to price: Loma Negra Compania Industrial Argentina (Pending:LOMA) and Altair Engineering (Pending:ALTR) on Nov. 1; Evoqua Water Technologies Corp. (Pending:AQUA), Funko (Pending:FNKO), Spero Therapeutics (Pending:SPRO) and Allena Pharmaceuticals (Pending:ALNA) on Nov. 2; and Aquantia (Pending:AQ) on Nov. 3.

Lockup expirations: Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT) and US Foods (NYSE:USFD) on Oct. 30; Antero Midstream (NYSE:AMGP), Biohaven Pharmaceutical (NYSE:BHVN) and Urogen Pharma (Pending:URGN) on Oct. 31; KKR Real Estate Finance Trust (Pending:KREF), Ovid Therapeutics (Pending:OVID), and TPG Pace Energy Holdings (TPGEU) on Nov. 1.

Analyst quiet period expirations: Best Inc. (NYSE:BSTI), Celcuity (Pending:CELC), Despegar.com (NYSE:DESP), Krystal Biotech (Pending:KRYS) and Zai Lab (Pending:ZLAB) on Oct. 30; Oasis Midstream Partners (Pending:OMP) and TDH Holdings (PETZ) on Oct. 31; and Secoo Holding (NASDAQ:SECO) on Nov. 1.

Annual meetings: Synaptics Inc. (NASDAQ:SYNA) and Southern Missouri Bancorp (NASDAQ:SMBC) on Oct. 30; Empire Resorts (NASDAQ:NYNY), MVC Capital (NYSE:MVC) and Iconix Brand Group (NASDAQ:ICON) on Oct. 31; KLA-Tencor (NASDAQ:KLAC) on Nov. 1; II-VI (NASDAQ:IIVI), Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE), Mesa Laboratories (NASDAQ:MLAB), Sina (NASDAQ:SINA), Weibo (NASDAQ:WB), John B. Sanfilippo & Son (NASDAQ:JBSS), Western Digital (NYSE:WDC), Zayo Group (NYSE:ZAYO) and Catalent (NYSE:CTLT) on Nov. 2; and Cempra (NASDAQ:CEMP) on Nov. 3.

Analyst/investor day: Abiomed (NASDAQ:ABMD) on Oct. 30; SurModics (NASDAQ:SRDX) on Oct. 31; Electronics for Imaging (NASDAQ:EFII) on Nov. 1; Unisys (NYSE:UIS) on Nov. 1.

Special shareholder meetings: Anchor Bancorp (NASDAQ:ANCB) on Oct. 30; Old National Bancorp (NYSE:ONB) on Oct. 30.

Business update call: Imperial Oil (NYSEMKT:IMO) on Nov. 1.

The Lodging Conference: In Phoenix, and Oct. 31 has presentations from Loews (NYSE:L), LaSalle Hotel Properties (NYSE:LHO) and Wyndham Worldwide (NYSE:WYN); Nov. 1 features Hersha Hospitality Trust (NYSE:HT) and Red Lion Hotels (NYSE:RLH).

BancAnalysts Association of Boston Conference: Presenting on Nov. 2 are Ally Financial (NYSE:ALLY), BB&T (NYSE:BBT), First Republic Bank (NYSE:FRC), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), PNC (NYSE:PNC), SunTrust (NYSE:STI) and Wells Fargo (NYSE:WFC). On Nov. 3: KeyCorp (NYSE:KEY) and M&T Bank (NYSE:MTB).

Barron's mentions: The cover's focused on the next Fed chief, whom President Trump has promised to name next week. Enterprise Products Partners (NYSE:EPD) should get respect as an MLP with growth and income. Target (NYSE:TGT) could return up to 30% as the retail chain pursues store remodeling along with cost containment and an online push. And while CVS Health (NYSE:CVS) would pay a high price for Aetna (NYSE:AET), a deal could be a positive for a slumping CVS stock.

Sources: EDGAR, Bloomberg, Nasdaq.com.