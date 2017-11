Stocks to watch next week

Key events are scheduled for the companies listed below next week.

Notable earnings reports: Tyson Foods (NYSE:TSN), Progressive (NYSE:PGR), and Kamada (NASDAQ:KMDA) on Nov. 13; Home Depot (NYSE:HD), Cheniere Energy (NYSEMKT:LNG) and Amyris (NASDAQ:AMRS) on Nov. 14; Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) and Lightbridge (NASDAQ:LTBR) on Nov. 15; Wal-Mart (NYSE:WMT) and Luxoft Holding (NYSE:LXFT) on Nov. 16; Diana Containerships (NASDAQ:DCIX) on Nov. 17. See Seeking Alpha's Earnings Calendar for many more.

IPOs expected to price: Sendgrid (Pending:SEND) on Nov. 15; Jianpu Technology (JT), Arsanis (Pending:ASNS) and MPM Holdings (Pending:MPMH) on Nov. 16; and Level Brands (LEVB), Stitch Fix (Pending:SFIX), Sailpoint Technologies Holdings (SAIL), Canuelas Mill (Pending:MOLC), SCPharmaceuticals (Pending:SCPH) and Bluegreen Vacations (Pending:BXG) on Nov. 17.

Lockup expirations: G1 Therapeutics (Pending:GTHX) on Nov. 13; and Argenx (Pending:ARGX) and Bright Scholar Education Holdings (NYSE:BEDU) on Nov. 14.

Quiet period expirations: Black Ridge Acquisition Corp. (Pending:BRACU) and Rhythm Pharmaceuticals (Pending:RYTM) on Nov. 14; and Switch (NYSE:SWCH) on Nov. 15.

Annual meetings: Cimpress (NASDAQ:CMPR), Estee Lauder (NYSE:EL) and JinkoSolar Holding (JKR) on Nov. 14; CDK Global (NYSEARCA:CDK), Oracle (NYSE:ORCL), Net 1 UEPS (NASDAQ:UEPS), Viavi Solutions (NASDAQ:VIAV), Cardiovascular Systems (NASDAQ:CSII), PCSB Financial (NASDAQ:PCSB), Clorox (NYSE:CLX), Campbell Soup (NYSE:CPB), Ethan Allen Interiors (NYSE:ETH), Lancaster Colony (NASDAQ:LANC) and Tuesday Morning (NASDAQ:TUES) on Nov. 15; Cracker Barrel (NASDAQ:CBRL), Brinker (NYSE:EAT), Hain Celestial (NASDAQ:HAIN), ResMed (NYSE:RMD), Phoenix New Media (NYSE:FENG), Bottomline Technologies (NASDAQ:EPAY), Telenav (NASDAQ:TNAV), Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR) and Royal Gold (NASDAQ:RGLD) on Nov. 16; Accuray (NASDAQ:ARAY), Sysco (NYSE:SYY) and Oclaro (NASDAQ:OCLR) on Nov. 17.

Analyst/investor day: Travelers (NYSE:TRV) and TreeHouse Foods (NYSE:THS) on Nov. 13; Humana (NYSE:HUM), Ingredion (NYSE:INGR), ACI Worldwide (NASDAQ:ACIW), Talend (OTC:TLDN), Boingo Wireless (NASDAQ:WIFI) and Ligand Pharmaceuticals (NASDAQ:LGND) on Nov. 14; BlackLine (NASDAQ:BL), CA (NASDAQ:CA) and Canada Goose (NYSE:GOOS) on Nov. 15; Coca-Cola (NYSE:KO), RH, Charter Communications (NASDAQ:CHTR), Liberty Media (NASDAQ:FWONA), Live Nation Entertainment (NYSE:LYV), Liberty Interactive (NASDAQ:QVCA), Sirius XM (NASDAQ:SIRI), TripAdvisor (NASDAQ:TRIP), General Communications (NASDAQ:GNCMA), Liberty Expedia Holdings (NASDAQ:LEXEA), Liberty TripAdvisor (NASDAQ:LTRPA), Liberty Interactive (QVCA), Liberty Broadband (NASDAQ:LBRDA), SEI Investments (NASDAQ:SEIC) and Lincoln National (NYSE:LNC) on Nov. 16; NMI Holdings (NASDAQ:NMIH) and Gogo (NASDAQ:GOGO) on Nov. 17.

Special shareholder meetings: Bear State Financial (NASDAQ:BSF) and County First Bank (OTCQB:CUMD) on Nov. 15; Entercom (NYSE:ETM) meets on Nov. 15 to discuss the CBS Radio (NYSE:CBS) transaction; Discovery Communications (NASDAQ:DISCA) and Scripps Networks Interactive (NYSE:SNI) meet on Nov. 17 to vote on their merger; Fidelity National Financial (NYSE:FNF), FNFV Group (NYSE:FNFV) and Sunshine Bancorp (NASDAQ:SBCP) on Nov. 17.

Business update call: Dunkin' Brands (NASDAQ:DNKN) on Nov. 16.

American Heart Association Conference: Cytokinetics (NASDAQ:CYTK) presents on Nov. 13, and Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR) on Nov. 15.

UBS Global Technology Conference: Arista Networks (NYSE:ANET), Electronic Arts (NASDAQ:EA), Juniper Networks (NYSE:JNPR), Oclaro (OCLR), Radware (NASDAQ:RDWR), Atlassian (NASDAQ:TEAM) and Zendesk (NYSE:ZEN) present on Nov. 13; Flex Ltd (NASDAQ:FLEX), Intel (NASDAQ:INTC), Lam Research (NASDAQ:LRCX), Mindbody (NASDAQ:MB), New Relic (NYSE:NEWR), Red Hat (NYSE:RHT), Twitter (NYSE:TWTR) and Zynga (NASDAQ:ZNGA) on Nov. 14; Acacia Communications (NASDAQ:ACIA), Adobe Systems (NASDAQ:ADBE), Tableau Software (NYSE:DATA), KLA-Tencor (NASDAQ:KLAC), Mimecast (NASDAQ:MIME), Proofpoint (NASDAQ:PFPT), Qualys (NASDAQ:QLYS) and Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO) on Nov. 15.

BofA Merrill Lynch Future of Financials Conference: On Nov. 14, Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C), Goldman Sachs (NYSE:GS), KeyCorp (NYSE:KEY), KKR, Synchrony Financial (NYSE:SYF) and U.S. Bancorp (NYSE:USB) present; On Nov. 15, BB&T (NYSE:BBT), Citizens Financial Group (NYSE:CFG), Carlyle Group (NASDAQ:CG), Discover (NYSE:DFS), Regions Financial (NYSE:RF) and Wells Fargo (NYSE:WFC) present.

Morgan Stanley Global Consumer & Retail Conference: On Nov. 14, presentations from ConAgra (NYSE:CAG), Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), Dunkin' Brands (DNKN), Macy's (NYSE:M), Paylocity (NASDAQ:PCTY), Philip Morris (NYSE:PM), Steven Madden (NASDAQ:SHOO), Vista Outdoor (NYSE:VSTO) and Yum Brands (NYSE:YUM). On Nov. 15: Energizer (NYSE:ENR), Michael Kors (NYSE:KORS), McDonald's (NYSE:MCD), Procter & Gamble (NYSE:PG), Red Robin Gourmet Burgers (NASDAQ:RRGB), Shake Shack (NYSE:SHAK), Tractor Supply Co. (NASDAQ:TSCO), Tupperware Brands (NYSE:TUP) and U.S. Foods (NYSE:USFD).

Credit card charge-offs: On Nov. 15, from American Express (NYSE:AXP), BofA (BAC), Citigroup (C), Capital One Financial (NYSE:COF), Discover (DFS), JPMorgan (NYSE:JPM), and Synchrony Financial (SYF).

Barron's mentions: Telecoms including AT&T (NYSE:T) and Verizon (NYSE:VZ) still have healthy dividend yields that should be sustainable; a strong holiday season from Nintendo (OTCPK:NTDOY) could mean a 25% gain; consumer staples lke Procter & Gamble (PG), Colgate-Palmolive (NYSE:CL), Coca-Cola (KO), Campbell Soup (CPB) and Unilever (NYSE:UL) may not be the bargains they once were due to industry trends; and the cover raises the question of whether rapidly innovating global automakers can steal the future back from Tesla (NASDAQ:TSLA).

