Vanguard declares quarterly distribution on ETFs

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (NYSEARCA:EDV) - $0.8618, LTCG - $0.2944, STCG - $0.0028. 30-Day Sec yield of 2.85%.

Vanguard Mega Cap ETF (NYSEARCA:MGC) - $0.4612. 30-Day Sec yield of 1.86%.

Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEARCA:MGK) - $0.4220. 30-Day Sec yield of 1.30%.

Vanguard Mega Cap Value ETF (NYSEARCA:MGV) - $0.4726. 30-Day Sec yield of 2.36%.

Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO) - $1.1839. 30-Day Sec yield of 1.85%.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (NASDAQ:VTIP) - $0.7415. 30-Day Sec yield of 0.17%.

Payable Dec. 29; for shareholders of record Dec. 27; ex-div Dec. 26. 30-Day SEC yield as of 12/21/17.