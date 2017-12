SPDR Active ETF Trust declares quarterly distribution on funds

SPDR SSGA Global Allocation ETF (NYSEARCA:GAL) - $0.3373. 30-Day Sec yield of 2.08%.

SPDR SSGA Income Allocation ETF (NYSEARCA:INKM) - $0.4527. 30-Day Sec yield of 3.16%.

SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF (NYSEARCA:RLY) - $0.2286. 30-Day Sec yield of 1.89%.

SPDR MFS Systematic Core Equity ETF (NYSEARCA:SYE) - $0.2221. 30-Day Sec yield of 1.09%.

SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF (NYSEARCA:SYG) - $0.1333. 30-Day Sec yield of 0.59%.

SPDR MFS Systematic Value Equity ETF (NYSEARCA:SYV) - $0.2577. 30-Day Sec yield of 1.37%.

Payable Jan 9; for shareholders of record Dec 28; ex-div Dec. 27. 30-Day SEC yield as of 12/22/2017.