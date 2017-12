NRG, Align Tech top year-end S&P 500; Frontier brings up the rear

NRG Energy (NYSE:NRG) leads the rankings on the S&P 500 for full-year 2017, yet after rising more than 1.5x since year-end 2015, shares still lag behind levels held during most of 2014.

The top 20 S&P stocks for 2017: 1. NRG +132.3% , 2. Align Technology (NASDAQ:ALGN) +131.1% , 3. First Solar (NASDAQ:FSLR) +110.4% , 4. Vertex Pharma (NASDAQ:VRTX) +103.4% , 5. Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) +94.9% , 6. Alcoa (NYSE:AA) +91.8% , 7. Boeing (NYSE:BA) +89.4% , 8. Micron Technology (NASDAQ:MU) +87.6% , 9. D.R. Horton (NYSE:DHI) +86.8% , 10. PayPal (NASDAQ:PYPL) +86.5% , 11. Nvidia (NASDAQ:NVDA) +81.3% , 12. PulteGroup (NYSE:PHM) +80.9% , 13. Centene (NYSE:CNC) +78.5% , 14. Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) +75.3% , 15. Lam Research (NASDAQ:LRCX) +74.1% , 16. Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) +72.6% , 17. Red Hat (NYSE:RHT) +72.3% , 18. Illumina (NASDAQ:ILMN) +70.6 %, 19. Adobe Systems (NASDAQ:ADBE) +70.2% , 20. Caterpillar (NYSE:CAT) +69.9% .

Top bottom 20 S&P stocks: 1. Frontier Communications (NYSE:FTR) -86.6% , 2. Fossil (NASDAQ:FOSL) -69.9% , 3. Range Resources (NYSE:RRC) -50.3% , 4. Under Armour (NYSE:UAA) -50.3% , 5. Southwestern Energy (NYSE:SWN) -48.4% , 6. Under Armour C (NYSE:UA) -47.1% , 7. Scana (NYSE:SCG) -45.7% , 8. General Electric (NYSE:GE) -44.8% , 9. Mattel (NASDAQ:MAT) -44.1% , 10. Chesapeake Energy (NYSE:CHK) -43.6% , 11. Advance Auto Parts (NYSE:AAP) -41% , 12. Signet Jewelers (NYSE:SIG) -40% , 13. Foot Locker (NYSE:FL) -33.8% , 14. Apache (NYSE:APA) -33.5% , 15. Newell Brands (NYSE:NWL) -30.8% , 16. Baker Hughes GE (NYSE:BHGE) -30.1% , 17. CenturyLink (NYSE:CTL) -29.8% , 18. Macy's (NYSE:M) -29.6% , 19. Kimco Realty (NYSE:KIM) -27.8% , 20. PG&E (NYSE:PCG) -26.2% .

Source: Finviz.com