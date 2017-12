Leaders

Dow: BA +89% , CAT +70% , V +46% , AAPL +46% , WMT +43% .

S&P 500: NRG +132% , ALGN +131% , VRTX +103% , WYNN +95% , BA +89% .

Nasdaq 100: ALGN +131% , TTWO +123% , VRTX +103% , MELI +102, WYNN +95% .

Laggards

Dow: GE -45% , IBM -8% , XOM -7% , MRK -4% , VZ -0.8% .

S&P 500: BHGE -51% , RRC -50% , UAA -50% , SCG -46% , EVHC -45% .

Nasdaq 100: DISH -18% , ORLY -14% , ULTA -12% , WBA -12% , KHC -11% .

*Stocks only include those which ended 2017 on the list of each index.