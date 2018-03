iShares declares monthly distributions

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (NYSEARCA:AGG) - $0.2351. 30-Day Sec yield of 2.68%.

iShares Barclays 20 Year Treasury Bond Fund ETF (NYSEARCA:TLT) - $0.2390. 30-Day Sec yield of 2.95%.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund ETF (NYSEARCA:HYG) - $0.3413. 30-Day Sec yield of 5.65%.

iShares S&P National Municipal Bond Fund ETF (NYSEARCA:MUB) - $0.2145. 30-Day Sec yield of 2.19%.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund ETF (NYSEARCA:LQD) - $0.3303. 30-Day Sec yield of 3.73%.

iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund ETF (NYSEARCA:SHY) - $0.0863. 30-Day Sec yield of 2.05%.

Payable Mar. 7; for shareholders of record Mar. 2; ex-div Mar.1. 30-Day Sec yield as of 02/27/2018.