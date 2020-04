Perrigo (NASDAQ:PRGO) Q4 results ($M): Net Sales: 1,283 (-3.6%).

Net income: 73 (+105.4%); non-GAAP net income: 180 (+1.1%); EPS: 0.52 (+105.5%); non-GAAP EPS: 1.28 (+3.2%).

Cash flow ops (full-year): 698.9 (+6.7%).

2018 guidance: Net sales: $5.0B - 5.1B; EPS: $2.24 - 2.64; non-GAAP EPS: $5.05 - 5.45.