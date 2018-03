Insys Therapeutics (NASDAQ:INSY) Q4 results ($M): Revenue: 31.5 (-42.6%).

Net loss: (47.0) (-999%); non-GAAP net income: (44.5) (-999%); loss/share: (0.65) (-999%); non-GAAP loss/share: (0.61) (-999%); EBITDA: (18.8) (-889.5); non-GAAP EBITDA: (11.5) (-288.5%).

Subsys sales down amidst overall weakness in TIRF market. Management expects the top line to stabilize this year.