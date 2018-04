Key events next week - healthcare

Noteworthy events during the week of April 8 - 14 for healthcare investors.

Tuesday (4/10): American Burn Association Annual Meeting, Chicago (4 days). Avita Medical (OTCQX:AVMXF): Five abstracts on RECELL autologous cell harvesting device.

Immunovaccine (OTCQX:IMMVF): R&D Update & Investor Event, NYC.

Wednesday (4/11): International Liver Congress, Paris (5 days): Intercept Pharmaceuticals (NASDAQ:ICPT): multiple obeticholic acid abstracts. MediciNova (NASDAQ:MNOV): Phase 2 data on MN-001 in NASH/NAFLD. Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL): Phase 2 week 12 data on MGL-3196 in NASH. Genfit (OTCPK:GNFTF): Elafibranor preclinical data in NASH; data on non-invasive in vitro diagnostic test for NASH. Assembly Biosciences (NASDAQ:ASMB): Phase 1b data on ABI-H0731 in HBV. Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY): Phase 1/2 data on givosiran in hepatic porphyrias. Galectin Therapeutics (NASDAQ:GALT): Phase 2b data on GR-MD-02 in NASH.

Mylan (NASDAQ:MYL) Investor Day, NYC.

PAVmed (NASDAQ:PAVM): Q4 results & business update.

International Society for Heart and Lung Transplantation Annual Meeting, Nice, France (4 days). AmpliPhi Biosciences (NYSEMKT:APHB): Case study of lung transplant patient with P. aeruginosa lung infection treated with AB-PA01.

Thursday (4/12): Apricus Biosciences (NASDAQ:APRI): Pre-IND meeting with FDA on Vitaros for erectile dysfunction.

Saturday (4/14): American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting, Chicago, IL (5 days). Actinium Pharmaceuticals (NYSEMKT:ATNM): Darzalex (daratumumab) + actinium-225 in multiple myeloma. CytRx (NASDAQ:CYTR): LADR (Linker Activated Drug Release) data; Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX): VTP-50469, entinostat; Molecular Templates (NASDAQ:MTEM): MT-5111, preclinical data on PD-L1-targeted engineered toxin antibodies; Aduro Biotech (NASDAQ:ADRO): STING, ADU-1604, BION-1301; Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO): CG'806 and APTO-253; Onconova Therapeutics (NASDAQ:ONTX): ON 123300; Novocure (NASDAQ:NVCR): TTFields; ImmunoGen (NASDAQ:IMGN): antibody-drug conjugates; Blueprint Medicines (NASDAQ:BPMC): P1 BLU-667 data; Halozyme (NASDAQ:HALO): PEGPH20; Merck (NYSE:MRK): P3 data on Keytruda in 1st line NSCLC, P3 on Keytruda in melanoma, OS data on Keytruda in HNSCC, olaparib survival data in HER2- breast cancer, STING agonists; Dynavax (NASDAQ:DVAX): SD-101; Cyclacel Pharmaceuticals (NASDAQ:CYCC): CYC065; Cellectar Biosciences (NASDAQ:CLRB): CLR 131; MabVax Therapeutics (OTCQB:MBVX): MVT-1075; Biocept: CTC technology, ctDNA assays; Tocagen (NASDAQ:TOCA): TOCA 511; Bio-Path Holdings (NASDAQ:BPTH): BP1001; ArQule (NASDAQ:ARQL): ARQL 531, ARQ 751, derazantinib, BTK inhibitor, AKT inhibitors; Sierra Oncology (NASDAQ:SRRA): SRA737; Endocyte (NASDAQ:ECYT): CAR T adaptor molecule program; RedHill Biopharma (NASDAQ:RDHL): non-clinical data on RHB-107; Protalix BioTherapeutics (NYSEMKT:PLX): Phase 2a data on OPRX-106 in UC; Aeglea BioTherapeutics (NASDAQ:AGLE): Phase 1 dose escalation data on pegzilarginase in solid tumors.