Vanguard declares quarterly distribution on ETFs

Vanguard Materials ETF (NYSEARCA:VAW) - $0.367. 30-Day Sec yield of 1.66%.

Vanguard Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA:VCR) - $0.395. 30-Day Sec yield of 1.19%.

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA:VDC) - $0.536. 30-Day Sec yield of 2.61%.

Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA:VHT) - $0.388. 30-Day Sec yield of 1.41%.

Vanguard Financials ETF (NYSEARCA:VFH) - $0.248. 30-Day Sec yield of 1.74%.

Vanguard Information Technology ETF (NYSEARCA:VGT) - $0.378. 30-Day Sec yield of 1.01%.

Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA:VPU) - $0.839. 30-Day Sec yield of 3.54%.

Vanguard Energy ETF (NYSEARCA:VDE) - $0.592. 30-Day Sec yield of 2.74%.

Vanguard Industrials ETF (NYSEARCA:VIS) - $0.495. 30-Day Sec yield of 1.57%.

Vanguard Telecommunication Services ETF (NYSEARCA:VOX) - $0.780. 30-Day Sec yield of 3.69%.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (NYSEARCA:EDV) - $0.792. 30-Day Sec yield of 3.10%.

Payable Mar. 21; for shareholders of record Mar. 19; ex-div Mar. 16. 30-Day SEC yield as of 03/14/18.