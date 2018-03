SPDR MFS Systematic Core Equity ETF (NYSEARCA:SYE) - $0.2216. 30-Day Sec yield of 1.20%.

SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF (NYSEARCA:SYG) - $0.2232. 30-Day Sec yield of 0.68%.

SPDR MFS Systematic Value Equity ETF (NYSEARCA:SYV) - $0.1148. 30-Day Sec yield of 1.48%.

SPDR Portfolio Small Cap ETF (NYSEARCA:SPSM) - $0.0534. 30-Day Sec yield of 1.40%.

Payable Mar. 21; for shareholders of record Mar. 19; ex-div Mar. 16. 30-Day SEC yield as of 03/14/2018.