SPDR Active ETF Trust declares quarterly distribution on funds

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (NYSEARCA:EDIV) - $0.1166. 30-Day Sec yield of 2.99%.

SPDR S&P Global Dividend ETF (NYSEARCA:WDIV) - $0.3820. 30-Day Sec yield of 4.04%.

SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (NYSEARCA:RWX) - $0.2013. 30-Day Sec yield of 1.71%.

SPDR S&P International Dividend ETF (NYSEARCA:DWX) - $0.2359. 30-Day Sec yield of 3.61%.

SPDR Euro STOXX 50 ETF (NYSEARCA:FEZ) - $0.0774. 30-Day Sec yield of 2.47%.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (NYSEARCA:RWO) - $0.2404. 30-Day Sec yield of 3.40%.

Payable Mar. 23; for shareholders of record Mar. 19; ex-div Mar. 16. 30-Day SEC yield as of 03/14/2018.