SPDR Active ETF Trust declares quarterly distribution on funds

SPDR Portfolio Large Cap ETF (NYSEARCA:SPLG) - $0.1387. 30-Day Sec yield of 1.80%.

SPDR Portfolio Total Stock Market ETF (NYSEARCA:SPTM) - $0.1259. 30-Day Sec yield of 1.76%.

SPDR S&P 500 Buyback ETF (NYSEARCA:SPYB) - $0.1995. 30-Day Sec yield of 1.17%.

SPDR Russell 2000 Low Vol ETF (NYSEARCA:SMLV) - $0.4224. 30-Day Sec yield of 2.47%.

SPDR S&P Bank ETF (NYSEARCA:KBE) - $0.1589. 30-Day Sec yield of 1.31%.

SPDR S&P Capital Markets ETF (NYSEARCA:KCE) - $0.3027. 30-Day Sec yield of 1.56%.

SPDR S&P Insurance ETF (NYSEARCA:KIE) - $0.1389. 30-Day Sec yield of 1.27%.

SPDR S&P Regional Banking ETF (NYSEARCA:KRE) - $0.2037. 30-Day Sec yield of 1.29%.

Payable Mar. 21; for shareholders of record Mar. 19; ex-div Mar. 16. 30-Day SEC yield as of 03/14/2018.