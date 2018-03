SPDR Active ETF Trust declares quarterly distribution on funds

SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSEARCA:RWR) - $0.5217. 30-Day Sec yield of 2.47%.

SPDR S&P Dividend ETF (NYSEARCA:SDY) - $0.5479. 30-Day Sec yield of 2.32%.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (NYSEARCA:XAR) - $0.1203. 30-Day Sec yield of 0.38%.

SPDR S&P Biotech ETF (NYSEARCA:XBI) - $0.0590. 30-Day Sec yield of 0.25%.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (NYSEARCA:XES) - $0.0255. 30-Day Sec yield of 0.78%.

SPDR S&P Homebuilders ETF (NYSEARCA:XHB) - $0.0815. 30-Day Sec yield of 0.87%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSEARCA:XME) - $0.0487. 30-Day Sec yield of 0.57%.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA:XOP) - $0.0649. 30-Day Sec yield of 0.72%.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (NYSEARCA:XPH) - $0.0194. 30-Day Sec yield of 0.51%.

Payable Mar. 21; for shareholders of record Mar. 19; ex-div Mar. 16. 30-Day SEC yield as of 03/14/2018.