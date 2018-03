SPDR Active ETF Trust declares quarterly distribution on funds

SPDR S&P Retail ETF (NYSEARCA:XRT) - $0.1264. 30-Day Sec yield of 1.19%.

SPDR S&P Semiconductor ETF (NYSEARCA:XSD) - $0.1080. 30-Day Sec yield of 0.86%.

SPDR MSCI USA Quality Mix ETF (NYSEARCA:QUS) - $0.3265. 30-Day Sec yield of 1.77%.

SPDR Russell 1000 Low Vol ETF (NYSEARCA:LGLV) - $0.3517. 30-Day Sec yield of 1.86%.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (NYSEARCA:ONEV) - $0.2812. 30-Day Sec yield of 1.76%.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (NYSEARCA:ONEY) - $0.4587. 30-Day Sec yield of 3.14%.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (NYSEARCA:SHE) - $0.2973. 30-Day Sec yield of 1.83%.

Payable Mar. 21; for shareholders of record Mar. 19; ex-div Mar. 16. 30-Day SEC yield as of 03/14/2018.