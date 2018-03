SPDR Funds announces quarterly distribution

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (NYSEARCA:MMTM) - $0.3914. 30-Day Sec yield of 1.29%.

SPDR S &P 1500 Value Tilt ETF (NYSEARCA:VLU) - $0.4859. 30-Day Sec yield of 1.93%.

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Free ETF (SPYX) - $0.2459. 30-Day Sec yield of 1.55%.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (NYSEARCA:ONEO) - $0.2274. 30-Day Sec yield of 1.35%.

SPDR S&P Technology Hardware ETF (NYSEARCA:XTH) - $0.1158. 30-Day Sec yield of 1.00%.

SPDR Kensho Intelligent Structures ETF (NYSEARCA:XKII) - $0.0284. 30-Day Sec yield of 0.46%.

SPDR Kensho Smart Mobility ETF (NYSEARCA:XKST) - $0.0271. 30-Day Sec yield of 0.31%.

SPDR Kensho Future Security ETF (NYSEARCA:XKFS) - $0.0201. 30-Day Sec yield of 0.13%.

Payable Mar. 22; for shareholders of record Mar. 20; ex-div Mar. 19. 30-Day Sec yield as of 03/15/2018.