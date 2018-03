Vanguard declares quarterly distribution on ETF Funds

Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEARCA:VTI) - $0.566. 30-Day Sec yield of 1.78%.

Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEARCA:VBR) - $0.566. 30-Day Sec yield of 1.94%.

Vanguard Small-Cap Growth ETF (NYSEARCA:VBK) - $0.236. 30-Day Sec yield of 0.78%.

Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA:VO) - $0.515. 30-Day Sec yield of 1.55%.

Vanguard Large-Cap ETF (NYSEARCA:VV) - $0.519. 30-Day Sec yield of 1.83%.

Vanguard Value ETF (NYSEARCA:VTV) - $0.603. 30-Day Sec yield of 2.38%.

Vanguard Growth ETF (NYSEARCA:VUG) - $0.359. 30-Day Sec yield of 1.23%.

Vanguard Small-Cap ETF (NYSEARCA:VB) - $0.455. 30-Day Sec yield of 1.43%.

Payable Mar. 27; for shareholders of record Mar. 23; ex-div Mar. 22. 30 Day SEC yield as of 03/20/18.