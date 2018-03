Vanguard declares quarterly distribution on ETF Funds

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (NYSEARCA:VOT) - $0.217. 30-Day Sec yield of 0.82%.

Vanguard Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA:VOE) - $0.516. 30-Day Sec yield of 2.16%.

Vanguard Mega Cap ETF (NYSEARCA:MGC) - $0.372. 30-Day Sec yield of 1.87%.

Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEARCA:MGK) - $0.258. 30-Day Sec yield of 1.32%.

Vanguard Mega Cap Value ETF (NYSEARCA:MGV) - $0.415. 30-Day Sec yield of 2.37%.

Vanguard Russell 3000 ETF (NASDAQ:VTHR) - $0.421. 30-Day Sec yield of 1.67%.

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (NASDAQ:VTWG) - $0.145. 30-Day Sec yield of 0.48%.

Vanguard Russell 2000 Value ETF (NASDAQ:VTWV) - $0.160. 30-Day Sec yield of 1.70%.

Payable Mar. 27; for shareholders of record Mar. 23; ex-div Mar. 22. 30 Day SEC yield as of 03/20/18.