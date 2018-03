Vanguard declares quarterly distribution on ETF Funds

Vanguard Extended Market ETF (NYSEARCA:VXF) - $0.324.

Vanguard Real Estate ETF (NYSEARCA:VNQ) - $0.706.

Vanguard FTSE Pacific ETF (NYSEARCA:VPL) - $0.114.

Vanguard FTSE Europe ETF (NYSEARCA:VGK) - $0.278.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA:VWO) - $0.089.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA:VIG) - $0.397. 30-Day Sec yield of 1.86%.

Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA:VYM) - $0.608. 30-Day Sec yield of 2.96%.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (NYSEARCA:VEU) - $0.156.

Payable Mar. 29; for shareholders of record Mar. 27; ex-div Mar. 26. 30 Day SEC yield as of 03/22/18.