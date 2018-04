VanEck Vectors declares monthly distributions

VanEck Vectors Intermediate Municipal Index ETF (NYSEARCA:ITM) - $0.0468. 30-Day Sec yield 2.49%.

VanEck Vectors Long Municipal Index ETF (NYSEARCA:MLN) - $0.0526. 30-Day Sec yield 3.09%.

VanEck Vectors Short Municipal Index ETF (NYSEARCA:SMB) - $0.0203. 30-Day Sec yield 1.80%.

VanEck Vectors Short High-Yield Municipal Index ETF (NYSEARCA:SHYD) - $0.0656. 30-Day Sec yield 3.39%.

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (NYSEARCA:HYD) - $0.1173. 30-Day Sec yield 4.18%.

VanEck Vectors Pre-Refunded Municipal Index ETF (NYSEARCA:PRB) - $0.0282. 30-Day Sec yield 1.64%.

VanEck Vectors Emerging Markets Local Currency Bond ETF (NYSEARCA:EMLC) - $0.0917. 30-Day Sec yield 5.57%.

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (NYSEARCA:FLTR) - $0.0501. 30-Day Sec yield 2.21%.

VanEck Vectors EM Investment Grade (NYSEARCA:IGEM) - $0.0723. 30-Day Sec yield 3.96%.

Payable Apr. 6; for shareholders of record Apr. 3; ex-div Apr. 2. 30-Day Sec yield as of 03/29/2018.