Key events next week - healthcare

Noteworthy events during the week of April 15 - 21 for healthcare investors.

Monday (4/16): FDA action date for Bristol-Myers Squibb's (NYSE:BMY) Opdivo/Yervoy combo in intermediate/poor-risk renal cell carcinoma.

Bristol-Myers Squibb investor event: review of data presented at the American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting.

Universal Influenza Vaccines Conference, Lausanne, Switzerland. BiondVax Pharmaceuticals (NASDAQ:BVXV): Mid-stage M-001 data.

Tuesday (4/17): FDA action date for Rigel Pharmaceuticals' (NASDAQ:RIGL) Tavalisse (fostamatinib) for chronic/persistent immune thrombocytopenia.

FDA action date for Ultragenyx Pharmaceutical's (NASDAQ:RARE) Crysvita (burosumab) for X-linked hypophosphatemia.

Q1 earnings (premarket): UnitedHealth Group (NYSE:UNH), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).

Wednesday (4/18): Abbott (NYSE:ABT) Q1 results (premarket).

Thursday (4/19): FDA advisory committee review of GW Pharmaceuticals' (NASDAQ:GWPH) cannabidiol oral solution for Lennox-Gastaut or Dravet syndrome.

Revance Therapeutics (NASDAQ:RVNC): Investor Day, NYC.

Saturday (4/21): European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ((ECCMID)), Madrid (4 days). Motif bio (NASDAQ:MTFB): Three iclaprim abstracts including P3 data vs. vancomycin in ABSSSI from Gram-positive bacteria. Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX): Preclinical data on rezafungin. Achaogen (NASDAQ:AKAO): Plazomicin data. SCYNEXIS (NASDAQ:SCYX): SCY-078 data. Tetraphase Pharmaceuticals (NASDAQ:TTPH): P3 eravacycline data. Cardiome Pharma (NASDAQ:CRME): Data on Xydalba and Zevtera/Mabelio. Paratek Pharmaceuticals (NASDAQ:PRTK): P3 omadacycline data in ABSSSI. Nabriva Therapeutics (NASDAQ:NBRV): Lefamulin data.

American Academy of Neurology Annual Meeting, Los Angeles (7 days). MediciNova (NASDAQ:MNOV): P1b/2a data on MN-166 in ALS. BrainStorm Cell Therapeutics (NASDAQ:BCLI): P2 NurOwn micro-RNA biomarker data and ALSFR-R subgroup analyses. Ovid Therapeutics (NASDAQ:OVID): OV101 data, TAK-035/OV935 data. Intec Pharma (NASDAQ:NTEC): P2 safety and PK data on Accordion Pill. GW Pharmaceuticals (GWPH): P3 Epidiolex data in Lennox-Gastaut and Dravet. Adamas Pharmaceuticals (NASDAQ:ADMS): GOCOVRI (amantadine) data.