Key events next week - healthcare

Noteworthy events during the week of April 29 - May 5 for healthcare investors.

Sunday (4/29): Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual Meeting, Honolulu, HI. EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ:EYPT): YUTIQ (fluocinolone acetonide intravitreal implant) in posterior segment uveitis. Catalyst Biosciences (NASDAQ:CBIO): Preclinical data on CB-2782 in geographic atrophy in dry AMD. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ): Contact lens, intraocular lens and LASIK research. Ocular Therapeutix (NASDAQ:OCUL): Preclinical data on OTX-TIC and OTX-TKI.

Monday (4/30): Quarterly earnings (premarket): Allergan (NYSE:AGN). Postmarket: PerkinElmer (NYSE:PKI), Tenet Healthcare (NYSE:THC).

Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD): Key opinion leader conference call - NASH.

FDA action date for adding overall survival data to label of Amgen's (NASDAQ:AMGN) Kyprolis (carfilzomib).

Tuesday (5/1): Quarterly earnings (premarket): Pfizer (NYSE:PFE), Merck (NYSE:MRK).

FDA action date for Seattle Genetics' (NASDAQ:SGEN) Adcetris with chemo in first-line Hodgkin lymphoma.

Wednesday (5/2): International Society for Cellular Therapy Annual Meeting, Montreal, Quebec (4 days). Cesca Therapeutics (NASDAQ:KOOL): X-series cell processing technologies.

Quarterly earnings (premarket): Humana (NYSE:HUM), AmerisourceBergen (NYSE:ABC). Postmarket: Express Scripts (NASDAQ:ESRX).

FDA Ad Com: Achaogen (NASDAQ:AKAO): plazomicin in complicated urinary tract infection.

Thursday (5/3): Quarterly earnings (premarket): Cardinal Health (NYSE:CAH), Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN). Postmarket: Herbalife (NYSE:HLF), NewLink Genetics (NASDAQ:NLNK).

FDA Ad Com: Mallinckrodt (NYSE:MNK): stannsoporfin injection for neonates at risk of hyperbilirubinemia.

Friday (5/4): Quarterly earnings (premarket): Celgene (NASDAQ:CELG).

FDA action date for Portola Pharmaceuticals' (NASDAQ:PTLA) AndexXa (resubmitted BLA).