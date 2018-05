FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index ETF (TDTT) April Summary

AUM of $2.13B

52-week performance vs. the S&P 500 is: -14%

$0.06 in dividends were paid in April

Top 10 Holdings as of 3/29/2018: United States Treasury Notes 0.125% PIDI NTS 15/04/2021 USD (X-2021), United States Treasury Notes 0.125% SNR PIDI NTS 15/01/2022 USD (A-2022), United States Treasury Notes 0.125% PIDI NTS 15/04/2022 USD (X-2022), United States Treasury Notes 0.125% SNR PIDI NTS 15/07/2022 USD (D-2022), United States Treasury Notes 0.625% SNR PIDI NTS 15/07/2021 USD (D-2021), United States Treasury Notes 0.125% SNR PIDI NTS 15/04/2019 USD (X-2019), United States Treasury Notes 0.125% SNR PIDI NTS 15/04/2020 USD (X-2020), United States Treasury Notes 0.625% SNR PIDI NTS 15/01/2024 USD (A-2024), United States Treasury Notes 0.375% SNR PIDI NTS 15/07/2023 USD (D-2023), United States Treasury Notes 0.125% SNR PIDI NTS 15/01/2023 USD (A-2023)