Eaton Vance declares monthly distributions on municipal and taxable bond funds

Eaton Vance California Municipal Bond Fund (NYSEMKT:EVM) - $0.0395.

Eaton Vance California Municipal Bond Fund II (NYSEMKT:EIA) - $0.0442.

Eaton Vance Massachusetts Municipal Bond Fund (NYSEMKT:MAB) - $0.0434.

Eaton Vance Michigan Municipal Bond Fund (NYSEMKT:MIW) - $0.0475.

Eaton Vance Municipal Bond Fund (NYSEMKT:EIM) - $0.0479.

Eaton Vance Municipal Bond Fund II (NYSEMKT:EIV) - $0.0480.

Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (NYSE:ETX) - $0.0709.

Eaton Vance New Jersey Municipal Bond Fund (NYSEMKT:EMJ) - $0.0491.

Payable May 31; for shareholders of record May 24; ex-div May 23.

