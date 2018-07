NY Health Department calls for legalization of recreational pot

Alongside a recommendation for the legalization of recreational pot, the New York Health Department suggests expunging criminal records of residents who have been convicted of marijuana offenses.

The report says the state could reap nearly $700M per year by taxing the estimated 300 tons of cannabis already being smoked by New Yorkers.

