Weed firms set for bullish action ahead of start of Canada recreational pot market

Cannabis-related stocks may see broad buying today as they announce supply agreements with retail operations ahead of the launch of the adult-use recreational cannabis market in Canada on October 17. Cronos Group (NASDAQ:CRON) and Tilray (NASDAQ:TLRY) have already announced deals. Both are up premarket.

Canopy Growth (NYSE:CGC) is up 3% premarket on light volume. The ETFMG Alternative Harvest ETF (NYSEARCA:MJ) is up 2% premarket.

Selected tickers: OTC:HMLSF, OTC:CMMDF, OTCPK:MJNA, CGC, OTCQB:APHQF, MJ, OTCQX:ACBFF, OTCQB:AERO, OTCPK:AMMJ, OTCPK:BLOZF, OTCQX:CANN, OTCQB:CBDS, OTCPK:CBIS, OTCQB:CVSI, OTCPK:ERBB, OTCPK:FBEC, OTCQB:GBLX, OTCPK:GRSU, OTCPK:HEMP, OTCPK:MYDX, OTCPK:GRNH,OTCQB:KSHB, OTCQB:MSRT, OTCQB:OGRMF, OTCQB:PHOT, OTCQB:PMCB, OTCQB:PNTV, OTCQB:RMHB, OTCQB:SGBY, OTCPK:SPRWF, OTCQB:SRNA, OTCQB:THCBF, OTCQX:TRTC, OTCPK:UBQU, OTCPK:HYYDF, OTCQB:RSSFF, OTCPK:AGTK, OTCPK:MJNE, OTCPK:CBCA, OTCPK:CBYI, OTCPK:EAPH, OTCPK:MJMJ, OTCPK:SPRWF, OTCPK:REFG, OTCQX:ZDPY, TLRY, OTCQX:PHVAF