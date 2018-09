Pot stocks perk up premarket

Cannabis stocks are showing some life premarket. Cronos Group (NASDAQ:CRON) is up 24% on robust volume, Canopy Growth (NYSE:CGC) is up 7% on increased volume and Tilray (NASDAQ:TLRY) is up 11% on average volume.

Short sellers may be in for a haircut today.

Selected tickers: CGC, OTCPK:MJNA, OTCQX:ACBFF, GWPH, OTCQB:PHOT, OTCPK:CBIS, OTCQB:APHQF, OTCQX:TRTC, CRON, OTCQX:CANN, OTCPK:ERBB, OTCPK:GRNH, OTCQB:PMCB, OTCQB:CVSI, OTC:FITX, MJ, OTCPK:HEMP, OTCQB:CBDS, OTCPK:BLOZF, OTCQB:KSHB, OTCQB:MSRT, OTCQX:SPRWF, TLRY, OTCPK:AGTK, OTCPK:AMMJ, OTCPK:VAPE, OTCPK:HYYDF, OTCQB:GBLX, OTCQB:AERO, OTCPK:MCOA, OTC:HMLSF, OTCQB:CNAB, OTC:FSPM, OTCPK:EAPH, OTCQB:SRNA, OTCQB:RMHB, OTCPK:PLPL, OTCQX:MNTR, OTCPK:EDXC, OTCQB:THCBF, OTC:FSPM, OTCPK:EAPH, OTCQB:SRNA, OTCQB:RMHB, OTCPK:PLPL, OTCQX:MNTR, OTCPK:EDXC, OTCQB:THCBF, OTCQB:KAYS, OTCQB:ENRT, OTCPK:ENDO, OTCQB:NTRR, OTCPK:REFG

Previously: Cronos to produce cannabinoids with Ginkgo Bioworks; shares up 13% (Sept. 4)