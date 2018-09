Vanguard declares quarterly distribution on ETF Funds

Vanguard Materials ETF (NYSEARCA:VAW) - $0.587. 30-Day Sec yield of 1.70%.

Vanguard Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA:VCR) - $0.553. 30-Day Sec yield of 1.20%.

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA:VDC) - $0.821. 30-Day Sec yield of 2.80%.

Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA:VHT) - $0.578. 30-Day Sec yield of 1.40%.

Vanguard Financials ETF (NYSEARCA:VFH) - $0.354. 30-Day Sec yield of 1.98%.

Vanguard Information Technology ETF (NYSEARCA:VGT) - $0.649. 30-Day Sec yield of 1.28%.

Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA:VPU) - $0.934. 30-Day Sec yield of 3.35%.

Vanguard Energy ETF (NYSEARCA:VDE) - $0.676. 30-Day Sec yield of 2.45%.

Payable Sept. 27; for shareholders of record Sept. 25; ex-div Sept. 24. 30 Day SEC yield as of 09/20/18.