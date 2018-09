SPDR Active ETF Trust declares quarterly distribution on funds

SPDR MFS Systematic Core Equity ETF (NYSEARCA:SYE) - $0.2970. 30-Day SEC Yield of 1.38%.

SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF (NYSEARCA:SYG) - $0.2583. 30-Day SEC Yield of 0.80%.

SPDR MFS Systematic Value Equity ETF (NYSEARCA:SYV) - $0.3117. 30-Day SEC Yield of 1.82%.

SPDR S&P Bank ETF (NYSEARCA:KBE) - $0.2248. 30-Day SEC Yield of 1.51%.

SPDR S&P Insurance ETF (NYSEARCA:KIE) - $0.1178. 30-Day SEC Yield of 1.33%.

SPDR S&P Regional Banking ETF (NYSEARCA:KRE) - $0.2869. 30-Day SEC Yield of 1.52%.

SPDR Russell 1000 Low Vol ETF (NYSEARCA:LGLV) - $0.4773. 30-Day SEC Yield of 1.75%.

SPDR S&P Dividend ETF (NYSEARCA:SDY) - $0.5951. 30-Day SEC Yield of 2.29%.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (NYSEARCA:SHE) - $0.6229. 30-Day SEC Yield of 1.74%.

SPDR Russell 2000 Low Vol ETF (NYSEARCA:SMLV) - $0.6955. 30-Day SEC Yield of 2.63%.

SPDR Portfolio Large Cap ETF (NYSEARCA:SPLG) - $0.1885. 30-Day SEC Yield of 1.74%.

Payable Sep 26; for shareholders of record Sep 24; ex-div Sep 21. 30-Day SEC yield as of 09/20/2018.