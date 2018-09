SPDR Active ETF Trust declares quarterly distribution on funds

SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (NYSEARCA:RWX) - $0.3996. 30-Day SEC Yield of 2.76%.

SPDR STOXX Europe 50 ETF (NYSEARCA:FEU) - $0.1674. 30-Day SEC Yield of 3.20%.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (NYSEARCA:RWO) - $0.4869. 30-Day SEC Yield of 3.12%.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (NYSEARCA:XHE) - $0.0201. 30-Day SEC Yield of 0.08%.

SPDR NYSE Technology ETF (NYSEARCA:XNTK) - $0.1895. 30-Day SEC Yield of 0.56%.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (NYSEARCA:MDYG) - $0.1875. 30-Day SEC Yield of 0.98%.

SPDR Global Dow ETF (NYSEARCA:DGT) - $0.3954. 30-Day SEC Yield of 2.03%.

SPDR S&P Capital Markets ETF (NYSEARCA:KCE) - $0.2799. 30-Day SEC Yield of 1.77%.

Payable Sep 27; for shareholders of record Sep 25; ex-div Sep 24. 30-Day SEC yield as of Sep 20.

Press Release