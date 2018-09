SPDR Active ETF Trust declares quarterly distribution on funds

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (NYSEARCA:MDYV) - $0.2331. 30-Day SEC Yield of 1.64%.

SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSEARCA:RWR) - $1.1628. 30-Day SEC Yield of 3.57%.

SPDR S&P 600 Small Cap ETF (NYSEARCA:SLY) - $0.2506. 30-Day SEC Yield of 1.15%.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (NYSEARCA:SLYG) - $0.1415. 30-Day SEC Yield of 0.70%.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (NYSEARCA:SLYV) - $0.3063. 30-Day SEC Yield of 1.59%.

SPDR S&P 500 Small Cap Growth ETF (NYSEARCA:SPYG) - $0.1366. 30-Day SEC Yield of 1.18%.

SPDR S&P 500 Value ETF (NYSEARCA:SPYV) - $0.2242. 30-Day SEC Yield of 2.38%.

SPDR S&P Healthcare Services ETF (NYSEARCA:XHS) - $0.0650. 30-Day SEC Yield of 0.34%.

Payable Sep 27; for shareholders of record Sep 25; ex-div Sep 24. 30-Day SEC yield as of Sep 20.

Press Release