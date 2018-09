SPDR Active ETF Trust declares quarterly distribution on funds

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (NYSEARCA:XPH) - $0.0547. 30-Day SEC Yield of 0.45%.

SPDR S&P Semiconductor ETF (NYSEARCA:XSD) - $0.2481. 30-Day SEC Yield of 0.81%.

SPDR S&P Software & Services ETF (NYSEARCA:XSW) - $0.0374. 30-Day SEC Yield of 0.12%.

SPDR S&P Telecom ETF (NYSEARCA:XTL) - $0.2401. 30-Day SEC Yield of 1.36%.

SPDR S&P Transportation ETF (NYSEARCA:XTN) - $0.1275. 30-Day SEC Yield of 0.74%.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (NYSEARCA:MMTM) - $0.4676. 30-Day SEC Yield of 1.24%.

SPDR S &P 1500 Value Tilt ETF (NYSEARCA:VLU) - $0.6915. 30-Day SEC Yield of 2.03%.

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Free ETF (NYSEARCA:SPYX) - $0.3276. 30-Day SEC Yield of 1.49%.

Payable Sep 27; for shareholders of record Sep 25; ex-div Sep 24. 30-Day SEC yield as of Sep 20.

