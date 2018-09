Vanguard declares quarterly distribution on ETFs

Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEARCA:VBR) - $0.7826. 30-Day SEC Yield of 1.93%.

Vanguard Small-Cap Growth ETF (NYSEARCA:VBK) - $0.2855. 30-Day SEC Yield of 0.76%.

Vanguard Small-Cap ETF (NYSEARCA:VB) - $0.6463. 30-Day SEC Yield of 1.43%.

Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEARCA:VTI) - $0.7142. 30-Day SEC Yield of 1.80%.

Vanguard Large-Cap ETF (NYSEARCA:VV) - $0.6544. 30-Day SEC Yield of 1.84%.

Vanguard Value ETF (NYSEARCA:VTV) - $0.7312. 30-Day SEC Yield of 2.52%.

Vanguard Growth ETF (NYSEARCA:VUG) - $0.4674. 30-Day SEC Yield of 1.16%.

Payable Oct 03; for shareholders of record Oct 01; ex-div Sep 28. 30-Day SEC yield as of Sep 25.