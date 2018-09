Vanguard declares quarterly distribution on ETFs

Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA:VO) - $0.7547. 30-Day SEC Yield of 1.50%.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (NYSEARCA:VOT) - $0.2425. 30-Day SEC Yield of 0.76%.

Vanguard Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA:VOE) - $0.7812. 30-Day SEC Yield of 2.21%.

Vanguard Mega Cap ETF (NYSEARCA:MGC) - $0.4812. 30-Day SEC Yield of 1.91%.

Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEARCA:MGK) - $0.3997. 30-Day SEC Yield of 1.29%.

Vanguard Mega Cap Value ETF (NYSEARCA:MGV) - $0.5017. 30-Day SEC Yield of 2.50%.

Payable Oct 03; for shareholders of record Oct 01; ex-div Sep 28. 30-Day SEC yield as of Sep 25.