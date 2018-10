Key events next week - healthcare

Noteworthy events during the week of October 14 - 20 for healthcare investors.

SUNDAY (10/14): International Medical Cannabis Conference, Tel Aviv (3 days). Cannabics Pharmaceuticals (OTCQB:CNBX): Oral administration of cannabis in cancer patients.

MONDAY (10/15): NORD's Rare Disease and Orphan Products Breakthrough Summit, Washington, DC (2 days). Soligenix (NASDAQ:SNGX): Ricin vaccine and a novel approach for treating oral mucositis.

TUESDAY (10/16): American Society of Human Genetics Annual Meeting, San Diego (5 days). Aeglea BioTherapeutics (NASDAQ:AGLE): Phase 1 data on peglizarginase in melanoma; Phase 1/2 data on AP1-D.

Cytokinetics (NASDAQ:CYTK): R&D Day.

WEDNESDAY (10/17): BIO Investor Forum, San Francisco (2 days).

Sierra Oncology (NASDAQ:SRRA): Key opinion leader event on myelofibrosis.

Chimerix (NASDAQ:CMRX): Investor update, NYC.

THURSDAY (10/18): Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM): R&D Day.

Fall Dermatology Conference, Las Vegas (4 days). Foamix Pharmaceuticals (NASDAQ:FOMX): Phase 3 data on FMX101 for acne.

FRIDAY (10/19): American College of Rheumatology Annual Meeting, Chicago (5 days). Corbus Pharmaceuticals (NASDAQ:CRBP): Three lenabasum abstracts. Alpine Immune Sciences (NASDAQ:ALPN): Preclinical data on APLN-101 in autoimmune model. Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN): Vectra data. Xencor (NASDAQ:XNCR) Phase 2 data on XmAb 5871 in systemic lupus erythematosus. AbbVie (NYSE:ABBV): Humira and upadacitinib data. J&J (NYSE:JNJ): Phase 2 data on Stelara in SLE.

European Society for Medical Oncology (ESMO) Congress, Munich (5 days). SELLAS Life Sciences (NASDAQ:SLS): Phase 2 data on NeuVax + Herceptin in TNBC. Mirati Therapeutics (NASDAQ:MRTX): Sitravatinib + Opdivo in NSCLC; sitravatinib activity in patients with genetic alterations that inactivate CBL. Aeglea BioTherapeutics: Phase 1 data on pegzilarginase in melanoma. OncoMed (NASDAQ:OMED): Phase 1b data on navicixizumab in platinum-resistant ovarian cancer. Neon Therapeutics (NASDAQ:NTGN): Phase 1b data on NEO-PV-01. Clovis Oncology (NASDAQ:CLVS): Phase 2 data on Rubraca in advanced mCRPC. Dynavax Technologies (NASDAQ:DVAX): SD-101 + Keytruda in melanoma and HNSCC. Eli Lilly (NYSE:LLY): Presentations on abemaciclib, pemetrexed, ramucirumab and pegilodecakin. CytomX Therapeutics (NASDAQ:CTMX): Phase 1/2 data on CX-072. Genmab A/S (OTCPK:GNMSF) and Seattle Genetics (NASDAQ:SGEN): Phase 2 data on tisotumab vedotin in cervical cancer. Arcus Biosciences (NYSE:RCUS): Phase 1 data on AGB928. Leap Therapeutics (NASDAQ:LPTX): DKN-01 + Keytruda in gastroesophageal cancer. ImmunoGen (NASDAQ:IMGN): Expansion cohort data on mirvetuximab soravtansine + Keytruda. Loxo Oncology (NASDAQ:LOXO): Larotrectinib and LOXO-292 data. ASLAN Pharmaceuticals (NASDAQ:ASLN): Varlitinib and ASLAN003 data. Merck (NYSE:MRK): More than 100 abstracts. Roche (OTCQX:RHHBY): Multiple abstracts. AVEO Oncology (NASDAQ:AVEO): Phase 2 data on tivozanib + Opdivo in RCC. G1 Therapeutics (NASDAQ:GTHX): Phase 2 data on trilaciclib + etoposide/carboplatin in first-line lung cancer. Incyte (NASDAQ:INCY): Phase 2 data on pemigatinib. OncoMed (OMED): Phase 1b data on navicixizumab + paclitaxel in ovarian cancer. TESARO (NASDAQ:TSRO): Six abstracts on niraparib. Bayer (OTCPK:BAYRY): Multiple abstracts. NuCana (NASDAQ:NCNA): Acelarin and NUC-3373 data. Epizyme (NASDAQ:EPZM): Updated Phase 2 data on tazemetostat in epithelioid sarcoma. Ipsen (OTCPK:IPSEF)(OTCPK:IPSEY): 12 presentations on Cabometyx, Onivyde, Somatuline and Xermelo/lanreotide combo.

SATURDAY (10/20): FDA action date for Regeneron Pharmaceuticals' (NASDAQ:REGN) Dupixent for asthma.

United European Gastroenterology (UEG) Week, Vienna (5 days). Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX): Phase 2 data on PTG-100 in UC. RedHill Biopharma (NASDAQ:RDHL): Phase 3 data on RHB-104 in Crohn's. Theravance Biopharma (NASDAQ:TBPH): Phase 1b data on TD-1473 in UC.