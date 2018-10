Medical cannabis OK'd in UK effective November 1

Doctors in England, Wales and Scotland will be able to prescribe cannabis-based medicines for patients beginning November 1.

Home Secretary Sajid Javid previously announced that cannabis products would be downgraded to Schedule 2, allowing physicians to legally prescribe them.

